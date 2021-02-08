Совет ветеранов Томской области выразил возмущение поведением Алексея Навального на заседании суда

В Томском областном совете ветеранов назвали «хамским» поведение оппозиционера. Фото:gubernator.tomsk.ru

Председатель Томского областного совета ветеранов Николай Кобелев выступил с заявлением о недопустимости негативного публичного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны, которое допустил Алексей Навальный в адрес фронтовика Игната Артеменко.

Напомним, в июне 2020 года вышел ролик в поддержку поправок к Конституции РФ с участием 93-летнего ветерана Игната Артеменко. Навальный разместил у себя в Twitter этот ролик и назвал его участников «предателями». По заявлениям ветерана и ряда граждан было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ о клевете (то есть распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении).

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко потребовал публичных извинений от оппозиционера Алексея Навального за клевету в свой адрес. «Я вынужден защищать свою честь. Я хочу, чтобы Навальный извинился передо мной. Это для меня очень обидно», – сказал он, выступая по видеосвязи в ходе заседания Бабушкинского суда Москвы. Но вместо этого Навальный продолжил допускать в своей речи оскорбления в адрес Артеменко.

Томские ветераны отреагировали на происходящее, публично выступив в поддержку Игната Артеменко.

– В областной совет поступают звонки ветеранов и патриотов, возмущенных поведением Алексея Навального на прошедшем заседании суда. Вместо того, чтобы принести извинения ветеранам всей страны в лице Игната Сергеевича Артеменко, блогер просто продолжает повторять сказанное ранее. Считаю, что такое поведение недостойно даже для оппозиции. Думаю, родителям Алексея должно быть стыдно за поведение сына, который позволил назвать «предателем» ветерана Великой Отечественной и развернуть травлю против пожилого человека, – заявил председатель Томского областного совета ветеранов Николай Кобелев.

В заявлении томских ветеранов также отмечается разочарование поведением либерально настроенной оппозиции:

– Можно иметь разные позиции, в том числе оппозиционную, но конструктивную. Можно участвовать в дебатах, представлять различные интересы, транслировать тезисы, отличные от государственных. Это все позволено, потому как мы живем в демократическом государстве, где все имеют возможность высказаться. Но зачем опускаться до оскорблений тех людей, которые имеют другое мнение? Недопустимо оскорблять ветерана Великой Отечественной войны. По сути, у оппозиции не только нет уважения к иному мнению, но и вообще испарилось уважение к старшим и к исторической памяти, – считает Николай Кобелев.