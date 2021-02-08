«Школа фермеров»: в Томской области желающих обучают ведению агробизнеса

Школа фермеров работает в Томской области Фото: из открытых источников

Пятьдесят слушателей – руководители и специалисты фермерских хозяйств, а также жители региона, желающие заняться агробизнесом, приступили к учебе в «Школе фермеров», сообщает пресс-служба областной администрации.

– Мы продолжаем занятия, стартовавшие в декабре 2020 года. В рамках второго и третьего блоков образовательной программы участники семинаров научатся вести бухгалтерский, статистический и ведомственный учет на фермах, составлять бизнес-план для получения гранта, узнают о механизмах господдержки и формах налогообложения, – сообщила директор Аграрного центра Томской области Наталия Крикунова.

Первый в этом году семинар в рамках «Школы фермеров» проходит сегодня, 8 февраля, и посвящен механизмам господдержки, основам бизнес-планирования и выпуску сельхозпродукции по техрегламентам Таможенного союза.

Также в рамках учебной программы запланировано выездное занятие в животноводческом хозяйстве «Сибирское молоко» в с. Ягодное Асиновского района.

Ежегодный цикл обучающих семинаров «Школа фермеров» организует «Аграрный центр Томской области» при поддержке областного департамента по социально-экономическому развитию села. Обучение в формате онлайн-трансляции проводит Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса.