Томские синоптики предупредили горожан об усилении ветра и мокром снеге

В Томск идет похолодание и ветер, выпадет мокрый снег Фото: из открытых источников

9 февраля, по информации Томского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно – Сибирское УГМС», в Томске ожидается мокрый снег, ухудшение видимости, усиление ветра с порывами 19-24 м/с, местами снежные заносы, похолодание, на дорогах гололедица, сообщает сайт мэрии областного центра.

В Томске облачно с прояснениями, ветер юго-западный, температура воздуха -7…-14°С.

В связи с ухудшением погодных условий горожан просят соблюдать осторожность на дорогах и при переходе проезжей части, соблюдать правила личной безопасности, правила дорожного движения, по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.