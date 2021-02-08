В прошлом году в Томской области заключено почти 6 тысяч браков

За год на 6 тысяч свадеб в регионе приходится 4 тысячи разводов Фото: из открытых источников

В Томской области в 2020 году в официальный семейный союз вступили 5989 пар, а 4008 – оформили развод, сообщает портал администрации региона.

Чаще всего браки регистрировались летом: в июне – августе в Томской области поженились 2340 пар. Самым «урожайным» месяцем на свадьбы стал июль, когда ЗАГСы региона провели 912 свадебных церемоний. Меньше всего молодоженов решили оформить семейные отношения в мае – в этот месяц свадьбу сыграли всего 58 пар.

Лидером по числу заключенных браков по-прежнему остается Томск – 4367. В других городах и районах зарегистрировано 1622 новых семейных пар.

Интернациональные браки с гражданами 23 государств в 2020 году оформили 285 томичей и томичек.

В рамках мероприятий, направленных на укрепление семьи и пропаганду семейных ценностей, ЗАГСы Томской области в 2020 году провели более четырех тысяч торжественных церемоний государственной регистрации заключения браков, 56 чествований юбиляров супружеской жизни и 15 церемоний «имянаречения».