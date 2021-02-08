Вниманию томичей: Минздрав утвердил новые рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

В новой версии рекомендаций уточнены схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях. Фото: Ксения Высотина

Министерство здравоохранения РФ утвердило новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Об этом сообщила сегодня, 8 февраля, пресс-служба ведомства.

– Минздрав России утвердил 10-ю версию Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», разработанную ведущими российскими экспертами. В ней усовершенствованы подходы к профилактике, диагностике и лечению COVID-19, – говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что на основании новых научных данных в рекомендации включены новые препараты для противовоспалительной и антимикробной терапии. При этом в рекомендациях отмечено, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции.

Также в новой версии рекомендаций усовершенствованы схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести течения заболевания и подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью.

– Добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек. Определены особенности диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими COVID-19, – пояснили в пресс-службе Минздрава.