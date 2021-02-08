В деревне возле Томска столкнулись две иномарки, пострадала девочка

На пустынной деревенской улице встретились два легковых автомобиля Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

7 февраля в 13.05 в деревне Черная речка Томского района, на улице Советской, 72 произошло столкновение двух транспортных средств, сообщает УГИБДД УМВД Томской области.

27-летний водитель автомобиля Kia Sorento не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen Polo, выезжающему на перекресток равнозначных дорог справа.

С травмами 13-летняя девочка-пассажир, находившаяся в автомобиле Volkswagen, доставлена в больницу.