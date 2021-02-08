Ушуисты из Томска собрали на соревнованиях СФО целый «букет» медалей

Томские спортсмены взяли 70 медалей на всесибирских соревнованиях по ушу Фото: из открытых источников

В Новосибирской области завершились чемпионат и первенство СФО по ушу, где Томскую область представляли спортсмены из детско-юношеской спортшколы № 15, школ «Северный Дракон» и «Баланс».

В разных возрастных группах воспитанники томских школ завоевали более 70 медалей разного достоинства, сообщает портал администрации региона.

– Наши спортсмены показали себя очень достойно: некоторые из ребят выступали сразу в четырех – пяти видах программы. Впервые на первенстве Сибири была представлена возрастная группа «ветераны», в которой соревновались спортсмены старше 35 лет. Среди них в стиле «тайцзицюань» отлично выступили томички Елена Кобылинская, Васимя Зырянова, Инга Афанасьева, Марианна Елекенова, – сообщила тренер Анна Шаломеева.

Сейчас томские ушуисты готовятся к чемпионату и первенству России, который пройдет в Москве с 19 по 23 февраля.