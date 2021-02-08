87 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Ксения Высотина

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 87 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 26 228, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 83 новых случая заболевания.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 43,2 % мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,95.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 марта включительно.