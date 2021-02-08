Коронавирус в Томске: +83 новых случая заражения

За все время в Томской области коронавирусом заболели уже почти 29 тысяч человек.

Сегодня, 8 февраля, в Томской области выявлено 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 28 945 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 15 916 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 407 пациентов скончались, 15 881 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 983 197 человек, 77 068 скончались, 3 472 091 выздоровели.