Томскстат: в IV квартале 2020 года квартиры подорожали на первичном и вторичном рынках

На первичном рынке самая высокая цена квадратного метра сложилась на квартиры в монолитных домах. Фото: с сайта tdsk.tomsk.ru

Цены на жилье в IV квартале 2020 года в регионе выросли на первичном и вторичном рынках жилья, сообщает пресс-служба Территориального органа Федеральной службы госстатистики по Томской области.

Так, на первичном рынке цены на жилье в IV квартале 2020 года в сравнении с III кварталом выросли на 3,6%, в том числе на квартиры среднего качества (типовые) – на 4,7%, улучшенного качества – на 3,6%.

На вторичном рынке цены увеличились на 3,4%, в том числе на квартиры низкого качества – на 2,4%, среднего качества – на 4,5%, улучшенного качества – на 2,9%. При этом цены на элитные квартиры снизились на 0,3%.

По данным Томскстата, на первичном рынке средняя цена одного квадратного метра жилья в IV квартале составила 61 111 руб., на вторичном рынке – 53 977 руб. Уточняется, что стоимость квартир заметно различались и во многом зависела от материала наружных стен дома.

На первичном рынке самая высокая цена квадратного метра жилья сложилась на квартиры в монолитных домах (в том числе монолитно-кирпичных) – 64 261 руб. Самая низкая цена в кирпичных домах – 55 845 руб.

На вторичном рынке ситуация сложилась несколько иная, говорится в сообщении. Наибольшая цена за жилой «квадрат» зафиксирована в кирпичных домах (56 815 руб.); наименьшая – в крупнопанельных и крупноблочных домах (50 736 руб.).

Для сравнения, в III квартале 2020 года по сравнению со II кварталом цены на первичном рынке жилья в Томской области выросли на 1,7%, на вторичном рынке – на 6,5%.