Водитель автобуса наехал задним колесом на 13-летнюю девочку в Томске

Из-за торопливости водителя пострадала юная девочка. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сегодня, 8 февраля, около 08:45 на проспекте Фрунзе, 107, произошло ДТП с участием автобуса и юной томички. Девочка выходила из транспортного средства, водитель в это время начал движение. В результате школьница выпала из автобуса и попала под заднее колесо, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– По предварительным данным, 63-летний мужчина-водитель автобуса ПАЗ, при посадке и высадке пассажиров, не убедился в безопасности и начал движение от остановочного комплекса, в результате чего произошло падение несовершеннолетнего пассажира, выходящего из автобуса. После чего на ребенка совершен наезд задним колесом, – говорится в сообщении. Отмечается, что 13-летняя девочка доставлена в медучреждение для осмотра.

Добавляется, что водитель покинул место происшествия. Сейчас полиция установила его личность и разыскала. Мужчина будет привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются. Требуется помощь очевидцев, обращаться можно по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310. Или позвонив по телефону 8 (3822) 795-300, либо в дежурную группу ГИБДД 6-44-22.