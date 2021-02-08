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Экономика

Управление бизнесом и модель запястного сустава: резиденты ОЭЗ «Томск» запатентовали 15 изобретений

Столько разработок было зарегистрировано в 2020 году
Ксения ГОРЮНОВА
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Всего за годы существования ОЭЗ «Томск» резиденты заработали на своих разработках 24 млрд рублей.

Всего за годы существования ОЭЗ «Томск» резиденты заработали на своих разработках 24 млрд рублей.

Резиденты ОЭЗ «Томск» запатентовали 15 изобретений в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. По словам замгубернатора по экономике Андрея Антонова, научные разработки легли в основу реальных производственных процессов крупных холдингов.

– Томская особая экономическая зона представляет своим резидентам условия для создания новаций в IT, электронике, медицине, нанотехнологиях и других отраслях. Один из главных эффектов этой работы – взаимовыгодное сотрудничество науки и бизнеса, чего всегда требует глава региона Сергей Жвачкин, – сказал вице-губернатор.

Так, компания «Контек-Софт» занимается разработкой программного обеспечения в сфере управления бизнесом. Сегодня в ее активе 40 лицензий и патентов по автоматизированным системам управления предприятием и системам финансового отчета.

А компания «МОЙЕ Керамик-Имплантате» в 2020 году запатентовала модель «Первый запястный сустав пальца кисти». В ней была усложнена форма головки компонента, а поверхность ножки изменена для достижения более высокой первичной фиксации при имплантации эндопротеза.

Всего за годы работы ОЭЗ «Томск» резиденты зарегистрировали более 330 объектов интеллектуальной собственности, часть из них запатентована в Европе и США. Большинство изобретений касаются разработки программного обеспечения, биотехнологий, химии и нефтехимии. Резиденты за все время заработали 24 млрд рублей.