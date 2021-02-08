Управление бизнесом и модель запястного сустава: резиденты ОЭЗ «Томск» запатентовали 15 изобретений

Всего за годы существования ОЭЗ «Томск» резиденты заработали на своих разработках 24 млрд рублей.

Резиденты ОЭЗ «Томск» запатентовали 15 изобретений в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. По словам замгубернатора по экономике Андрея Антонова, научные разработки легли в основу реальных производственных процессов крупных холдингов.

– Томская особая экономическая зона представляет своим резидентам условия для создания новаций в IT, электронике, медицине, нанотехнологиях и других отраслях. Один из главных эффектов этой работы – взаимовыгодное сотрудничество науки и бизнеса, чего всегда требует глава региона Сергей Жвачкин, – сказал вице-губернатор.

Так, компания «Контек-Софт» занимается разработкой программного обеспечения в сфере управления бизнесом. Сегодня в ее активе 40 лицензий и патентов по автоматизированным системам управления предприятием и системам финансового отчета.

А компания «МОЙЕ Керамик-Имплантате» в 2020 году запатентовала модель «Первый запястный сустав пальца кисти». В ней была усложнена форма головки компонента, а поверхность ножки изменена для достижения более высокой первичной фиксации при имплантации эндопротеза.

Всего за годы работы ОЭЗ «Томск» резиденты зарегистрировали более 330 объектов интеллектуальной собственности, часть из них запатентована в Европе и США. Большинство изобретений касаются разработки программного обеспечения, биотехнологий, химии и нефтехимии. Резиденты за все время заработали 24 млрд рублей.