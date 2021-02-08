Томичи в режиме онлайн могут узнать о своих задолженностях и наложенных ограничениях

Жители через 30 секунд после отправки запроса могут получить информацию о своих задолженностях.

Новый цифровой сервис Федеральной службы судебных приставов начал функционировать на портале «Госуслуги». Он позволит должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства, сумме задолженности, запрете выезда за границу и других ограничениях, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Сервис разработан в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика». Он позволяет отказаться от бумажных документов, оперативно получать уведомления, знать обо всех деталях дела и вовремя оплачивать долги.

– Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Новый сервис позволяет гражданам получать исчерпывающую информацию по всем стадиям исполнительного производства, быть в курсе ограничений, которые могут быть на них наложены, включая ограничения на выезд за пределы РФ, запрет совершения регистрационных действий в отношении транспортных средств и т.д., – говорится в сообщении.

Также уточняется, что результат запроса появится примерно через 30 секунд после отправки заявления. В нем будет указана причина и сумма задолженности, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов и их контактные данные.

Если запрос делает представитель или доверитель, то потребуется указать дополнительную информацию: реквизиты документов, подтверждающих полномочия. На госуслугах также можно оплатить судебную задолженность, подать ходатайство или другое заявление в рамках исполнительного производства.