Томскому бизнесу: действие лицензий в 2021 году будет снова продлеваться автоматически

Срок действия лицензий в социально значимых отраслях продлят «автоматом» еще на год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Действие лицензий и других разрешительных документов в ряде сфер и отраслей в 2021 году будет вновь продлеваться автоматически. Соответствующее постановление подписал 4 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идет о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармацевтике, а также образовании, экологии, охране труда и других. «Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тысяч разрешений. Также предусмотрено право органов власти при необходимости использовать дистанционные средства контроля при получении, переоформлении, продлении разрешений», – уточняется на официальном сайте government.ru.

По словам главы правительства, такая мера поддержки во время распространения коронавируса показала свою эффективность. Так, в 2020 году продление лицензии «автоматом» позволило сократить издержки бизнеса и организаций, связанные с прохождением разрешительных процедур, минимизировать число контактов с представителями органов власти.

В свою очередь государственные ведомства получили возможность при выдаче лицензий и иных разрешений сокращать перечень обязательных требований к заявителям, а также проводить выездные проверки в дистанционном формате.