Дом сгорел, хозяин погиб: в Томской области произошел пожар в частном доме

К тушению огня в селе Новосергеевка Томской области привлекались 2 единицы техники и 6 человек. Причина возгорания устанавливается.

В ночь на 8 февраля в селе Новосергеевка Кожевниковского района загорелся частный жилой дом, есть человеческие жертвы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

- На момент прибытия первого подразделения горели дом и крытый двор, у дома произошло обрушение кровли. В результате сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи. Сгорела обрешетка крыши крытого двора. Площадь пожара составила 74 кв. метра, - уточнили спасатели. - В доме было обнаружено тело хозяина дома 1955 года рождения. К тушению огня привлекались 2 единицы техники и 6 человек. Причина возгорания устанавливается.