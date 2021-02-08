Фильтруем мусор: в Томской области планируют к 2030 году вдвое снизить нагрузку на полигоны ТКО

Чтобы достичь стопроцентной сортировки мусора, в регионе еще в декабре 2020 года была утверждена новая территориальная схема по обращению с ТКО.

По мере введения в эксплуатацию инфраструктуры, предусмотренной новой территориальной схемой по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), количество мусора, поступающего на полигоны, сократится до 40 %, сообщила пресс-служба обладминистрации.

- В 2020 году июльским указом президента России о национальных целях развития поставлена задача - до 2030 года сортировать весь поток отходов и снизить объемы отправки на полигоны в два раза, - отметил, в частности, заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. - Чтобы достичь стопроцентной сортировки мусора, в регионе еще в декабре 2020 года была утверждена новая территориальная схема по обращению с ТКО. Согласно ей к 2022 году в Томске будет введен в эксплуатацию крупный автоматизированный мусоросортировочный комплекс для приема отходов из 18 муниципалитетов.

Вице-губернатор добавил, что в отдаленных селах откроют объекты ручной обработки ТКО контейнерного типа, в девяти населенных пунктах появятся мусоросортировочные комплексы с выборкой полезных фракций для дальнейшей переработки. За счет создания этих инфраструктурных объектов в хозяйственный оборот будет вовлечено более 60 % отходов.