Все о ЕГЭ: когда томские выпускники будут сдавать экзамены в 2021 году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала обновленные проекты расписания госэкзаменов для выпускников 9 и 11 классов в 2021 году.

В конце декабря Минпросвещения сообщало, что основной этап ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля, досрочный из-за коронавируса отменен. В 2019 году ЕГЭ сдавали только выпускники, планировавшие поступать в вузы, в общей сложности на сдачу экзамена зарегистрировалось около 714 тыс. человек.

В продолжение темы: на днях федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала обновленные проекты расписания госэкзаменов для выпускников 9 и 11 классов в 2021 году.

Так, первый предусматривает в 2021 году два периода сдачи ЕГЭ: основного (с 31 мая по 2 июля) и дополнительного (с 12 по 17 июля).

Основной период ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку займет два дня: 3 и 4 июня. Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 7 июня, по истории и физике - на 11 июня, по обществознанию - 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") пройдет в два дня: 21 и 22 июня. Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также разделено на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. В дополнительный период экзамены запланированы на 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день - 17 июля.

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11), который в 2021 году будут сдавать выпускники, не планирующие поступать в вузы, включает 2 обязательных предмета: 25 мая - по русскому языку и 28 мая - по математике, а также в резервные дни: 8 июня - по русскому языку и 10 июня - по математике. Два дополнительных периода для ГВЭ намечены на 11 - 13 и 17 июля и на 3-17 сентября.

Другой проект расписания составлен для девятиклассников. Здесь также будет два периода проведения экзаменов: основной (24 мая - 2 июля) и дополнительный (3 - 17 сентября). Основной государственный экзамен в 2021 году пройдет только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. ОГЭ по предметам по выбору для девятиклассников в 2021 году проводиться не будет.