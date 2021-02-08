Скончался на месте: томичка одним ударом убила своего зятя

Между подсудимой и мужем ее сестры возник словесный конфликт, потом завязалась драка, итогом которой стало убийство женщиной ее зятя.

Кировский районный суд Томска признал 38-летнюю жительницу областного центра виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

- Установлено, что в ноябре 2019 года между подсудимой и мужем ее сестры возник словесный конфликт, в ходе которого последний стал выпроваживать ее из дома, схватив при этом за волосы, - рассказали в ведомстве. - В ответ подсудимая нанесла ему удар ножом в живот. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

В прокуратуре отметили, что в судебном заседании подсудимая заявила о случайном характере нанесения телесных повреждений. Однако государственный обвинитель, проанализировав собранные по делу доказательства, убедил суд в обоснованности предъявленного обвинения.

С учетом тяжести содеянного суд приговорил подсудимую к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.