Долой ограничения: когда томичи смогут распрощаться с масками

В этом году, возможно, стране удастся избежать традиционного всплеска заболеваемости в начале весны, считают вирусологи.

От обязательного ношения масок и перчаток в России получится отказаться, в лучшем случае, не раньше конца весны, считают эксперты. В худшем - не получится даже летом. О том, каковы прогнозы на этот счет, столичным СМИ рассказали ученые.

Так, аналитики РБК привели мнение кандидата медицинских наук, врача-иммунолога Европейского центра вакцинации Зои Скорпилевой. Она отмечает, что для отмены масочного режима нужно соблюдение ряда факторов, таких, например, как наличие коллективного иммунитета и проведение вакцинации.

- Количество заболевших должно резко снизиться. Если рассматривать прошлый год, на спад заболеваемость пошла в конце весны, летом было относительно спокойно. Поэтому, может быть, к концу весны от масок действительно получится отказаться. У любой инфекции есть сезоны, скорее всего, к лету пойдет резкий спад. Но пока еще многое непонятно, посмотрим, что будет, - сказала она.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с РБК назвал ситуацию с коронавирусом на настоящий момент неплохой и отметил: в этом году, возможно, стране удастся избежать традиционного всплеска заболеваемости в начале весны. По поводу традиционного сезона ОРВИ в России в феврале – марте он предположил, что серьезной вспышки избежать удастся. «Во-первых, по всем подобным случаям проводится тестирование, и тут не ошибешься, а во-вторых, сейчас люди стали осторожны, - пояснил он. - Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры».