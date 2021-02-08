Погода в Томске 8 февраля 2021: небольшой «минус», снег, порывистый ветер

Температура днем в Томске будет от -3 до -5 °С. На дорогах местами гололедица, водителей просят соблюдать правила дорожного движения.

Сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег, утром нас ждут гололедно - изморозевые явления. Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы до 19 м/с. Температура днем от -3 до -5 °С. На дорогах местами гололедица

По области также ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, гололедно - изморозевые явления. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 19-24 м/с. Температура днем -9, -14, местами до -19, по юго-востоку от -3 до -8 °С. На дорогах гололедица.