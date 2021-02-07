И.о. мэра Томска: жителям пос. Спутник сделают перерасчет оплаты водоснабжения за январь

Михаил Ратнер: «Люди не будут платить за некачественное водоснабжение». Фото: пресс-служба городской мэрии.

И.о. мэра Томска провел встречу с жителями пос. Спутник. Михаил Ратнер решил лично разобраться в противоречивой ситуации: в соцсетях от них появляются сообщения о проблемах с водой, однако в городскую ОДС жители не обращались, сообщает мэрия Томска.

Пос. Спутник подключили к центральному водоснабжению, после чего качество воды резко снизилось – при высоком давлении из кранов выходил скопившийся годами ил. Сотрудники «Томскводоканала» промыли подводящие к домам сети, работы во внутридомовых водопроводах должна была выполнить УК «Старт».

Отмечается, что в департаменте ЖКХ и государственного жилищного надзора проверят деятельность управляющей компании, допустившей ненормативное содержание сетей, что могло стать одной из причин подачи мутной воды. Также, по итогам встречи, Михаил Ратнер поручил создать рабочую группу, которая должна решить проблему. До этого поселок обеспечат подвозной питьевой водой.

– Я проведу переговоры с руководством ресурсоснабжающей компании по вопросу перерасчета за январь оплаты водоснабжения для жителей поселка. Люди не будут платить за некачественное водоснабжение. Кроме того, городской департамент правового обеспечения по моему поручению окажет юридическую помощь жителям в случае, если понадобится в суде доказывают причиненный материальный ущерб, – отметил Михаил Ратнер.

Добавляется, что оставить заявку на подвоз воды жители Спутника могут по телефону центральной диспетчерской службы ООО «Томскводоканал»: 8 (3822) 90-50-90. Томичи также могут сообщить о проблемах с водоснабжением в городскую «Оперативно-дежурную службу» по тел. 005.