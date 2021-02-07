Коронавирус унес жизни еще 6 жителей Томской области

Еще 6 человек в регионе не смогли выздороветь от COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 7 февраля, стало известно о смерти еще 6 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в воскресенье на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 277 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 6 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, ожирение, хроническая болезнь почек, онкологическое заболевание и др. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 28 862 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 26 141, умерших 277.