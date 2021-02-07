Коронавирус в Томске: +85 новых случаев заражения

Общее число заболевших COVID-19 в стране приближается к отметке в 4 млн человек. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 7 февраля, в Томской области выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 28 862 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 16 048 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 432 пациента скончались, 19 884 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 967 281 человек, 76 661 скончался, 3 456 210 выздоровели.