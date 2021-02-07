Цифровое образование: в двух сельских школах Томской области откроются «Точки роста»

На создание центров направят более 3 млн рублей.

На базе школы №22 (п. Светлый) и школы №33 (д. Лоскутово) будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Они откроются в сентябре 2021 года. Также в ближайшее время педагоги школ пройдут обучение на курсах повышения квалификации, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Точки роста» создаются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Они появляются в школах сельской местности и малых городах с целью совершенствования условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов, а также для практической отработки материала по физике, химии и биологии.

– Открытие "Точек роста" на базе муниципальных школ – это очередной шаг в развитии цифрового образования. При этом важно, что такой центр открывается на присоединенной территории. И юные жители деревни Лоскутово и поселка Светлый смогут наравне со всеми получать знания и навыки, востребованные в современном мире. Причем, создание таких центров – это новый образовательный уровень не только для учеников, но и для педагогов, которым предстоит пройти повышение квалификации, – отметил заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко.

Отмечается, что для создания центров предусмотрено 3 137 474 рублей, в том числе 3 млн – за счет средств федерального бюджета, более 94 тысяч – областного.

Напомним, 29 сентября 2020 года состоялось открытие первого центра на базе школы №64 в с. Тимирязевское. Там появилось новое оборудование для занятий по технологии, информатике и ОБЖ, а также различные дополнительные кружки.