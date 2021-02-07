В январе 2021 года потребление электроэнергии в Томской области увеличилось из-за морозов

С начала текущего года пик потребления мощности в единой энергосистеме Сибири пришелся на 26 января. Фото: с официального сайта «Россети ФСК ЕЭС»

Потребление электроэнергии в энергосистеме Томской области в январе 2021 года составило 826,2 млн кВт/ч. По данным филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Кемеровской и Томской областей» (РДУ), это на 3,9% больше объема электропотребления за январь 2020-го.

Выработка электроэнергии в минувшем месяце составила 436,3 млн кВт/ч –на 7,3% больше прошлогоднего. «Увеличение объема потребления электроэнергии в энергосистеме Томской области обусловлено температурным фактором. В январе текущего года среднемесячная температура наружного воздуха была ниже аналогичного показателя 2020-го на 12,9 0 С», – пояснил директор Кемеровского РДУ Павел Якис.

В целом потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Сибири в январе 2021-го увеличилось на 4,9%, сообщает пресс-служба предприятия. При этом максимум потребления мощности в ОЭС Сибири с начала года был зафиксирован 26 января. Его значение составило 30 826 МВт, что на 4,1% больше максимального показателя в прошлом году.

Основной причиной выросшего спроса на электрическую энергию стал, как сказано выше, погодный фактор: среднемесячная температура в январе 2021 года в сибирских регионах составила -21,0° C (на 8,7° C ниже, чем в 2020-м).

В пресс-релизе уточняется, что в ОЭС Сибири входят энергосистемы Томской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия.