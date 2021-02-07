Для новичков и знатоков: в Томске пройдет чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Благодаря Интернету немолодые люди могут получить информацию по всем жизненно важным вопросам. Фото: с сайта Пенсионного фонда РФ

До 20 февраля продолжится прием заявок для участия в первом этапе чемпионата по компьютерному многоборью среди томских пенсионеров в 2021 году. Соревноваться им предстоит в двух номинациях: для новичков и для умелых пользователей.

Организаторами выступают администрация Томска, Томская городская общественная организация ветеранов, Томское региональное отделение Союза пенсионеров России. В чемпионате принимают участие граждане, достигшие пенсионного возраста, а также предпенсионеры (мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет), сообщается на официальной странице Совета ветеранов Томска, цели конкурса – приобщение людей старшего возраста к миру современных информационных технологий, повышение доступности информации о предоставлении социальных государственных услуг и т. д.

Участник представляет в оргкомитет заявку, анкету и конкурсную работу в виде электронной презентации. На выбор предлагается две темы: первая – «Томск – город трудовой доблести. Вклад в Победу»; вторая – «Портал Пенсионного фонда России: мой опыт».

Чемпионат состоится 12 марта, время и место проведения конкурсантам будут сообщены дополнительно. Заявки, анкеты и конкурсные работы подаются в городской оргкомитет. Подробности о мероприятии можно узнать по ссылке.