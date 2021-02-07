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Томич сорвался с крыши многоэтажки при уборке снега

От полученных травм мужчина скончался
Ксения ГОРЮНОВА
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Специалисты проверят, соблюдались ли требования по охране труда и жилищное законодательство.

Специалисты проверят, соблюдались ли требования по охране труда и жилищное законодательство.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Октябрьского района города Томска приступила к проверке в связи с гибелью мужчины на улице Лазарева. Он упал с крыши многоквартирного жилого дома, сообщает пресс-служба ведомства.

– По предварительной информации, пострадавший принимал участие в очистке от снега кровли, с которой он сорвался, – говорится в сообщении.

В связи с этим, прокуратура Октябрьского района даст оценку исполнению требований об охране труда и жилищного законодательства при организации снегоуборочных работ.

ЧП