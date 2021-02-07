До +3°С, сильный ветер и снег с дождем: томские синоптики дали прогноз на воскресенье

В Томске потепление: сегодня будет плюсовая температура и снег с дождем. Фото: Ксения Высотина

По данным регионального гидрометцентра, сегодня, 7 февраля, в Томской области ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедно-изморозевые явления, метель, налипание мокрого снега.

Ветер юго-западный 7-12 м/с ночью, местами порывы 15-20 м/с. Днем 9-14 м/с, в некоторых районах 19-24 м/с. Температура ночью составит 0…-5°С, местами до -10°С, днем -2…+3°С. На дорогах возможна гололедица и снежные заносы.

В Томске также будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, днем 9-14 м/с, в некоторых районах 19-24 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…-5°С, днем +1…+3°С.

Синоптики предупреждают: завтра, 8 февраля, сильный ветер с порывами сохранится, на улице похолодает, возможна гололедица.