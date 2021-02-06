Губернатор: в администрации Томской области появится департамент цифровой трансформации

Для ускорения процесса цифровизации предлагается объединить ресурсы власти, бизнеса и науки. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В администрации Томской области будет создан департамент цифровой трансформации. Об этом сообщил в пятницу, 5 февраля, губернатор Сергей Жвачкин на совещании со своими заместителями, посвященном цифровой трансформации государственного управления, экономики и социальной сферы. По словам главы региона, цифровая трансформация должна привести к кардинальной перестройке работы всего госаппарата. Поэтому, помимо создания профильного департамента, принят еще ряд организационных решений. Так, при губернаторе будет сформирован совет по цифровой трансформации, а в каждом исполнительном органе государственной власти должен быть назначен ответственный за это направление. Кроме того, поставлена задача ввести показатели цифровизации по каждой отрасли.

– Цифровая трансформация – это не мода и не кампания, это одно из стратегических направлений развития страны, – приводит пресс-служба слова Сергея Жвачкина. – Цель трансформации – превратить государство в удобный для граждан сервис, сократить время ожидания государственных и муниципальных услуг, сделать их для людей понятными и доступными.

По мнению губернатора, Томская область обладает преимуществами, которые позволят провести цифровизацию быстрее и эффективнее.

– У нас более пятисот IT-компаний, свыше ста из них экспортируют свои технологии и услуги. У нас развитая инфраструктура электронного правительства с целым спектром готовых цифровых платформ. Безусловно, в цифровой трансформации мы должны учитывать имеющиеся разработки, опираться на компетенции производственного сектора в области технологий промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта и больших данных, – сказал он.