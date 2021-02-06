83 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Ксения Высотина

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 83 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 26 043, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 87 новых случаев заболевания.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 42,2 % мест.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,96.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности.Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить действующий в регионе режим ограничений до 31 марта.