Коронавирус в Томске: + 87 новых случаев заражения

С каждым днем заболевших становится меньше.
Фото: Ксения Высотина
Сегодня, 6 февраля, в Томской области выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 28 777 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 16 627 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 497 пациентов скончались, 22 831 выздоровели.
Всего с начала пандемии в России заболели 3 951 233 человек, 76 229 скончались, 3 436 326 выздоровели.