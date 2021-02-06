Коронавирус в Томске: + 87 новых случаев заражения

С каждым днем заболевших становится меньше. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 6 февраля, в Томской области выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 28 777 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 16 627 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 497 пациентов скончались, 22 831 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 951 233 человек, 76 229 скончались, 3 436 326 выздоровели.