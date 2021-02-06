В Томской области изменились сроки охоты

Принимая решение, губернатор учел, как сложившиеся в регионе традиции в сфере промысловой и любительской охоты, так и пожелания охотников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Сергей Жвачкин установил новые параметры охоты на территории Томской области. Принимая решение, губернатор учел, как сложившиеся в регионе традиции в сфере промысловой и любительской охоты, так и пожелания охотников. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

«Теперь при определении сроков весенней охоты на пернатую дичь территория региона разделена на четыре зоны, в каждой из которых установлено по 10 дней для охоты на гуся и селезня утки, по 30 дней - на селезня утки с подсадными утками», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что срок охоты на медведя зимой продлен до 31 декабря, на лося - до 10 января на все половозрастные группы. Разрешенный период добычи дикого северного оленя, напротив, сокращен до 31 января.

Установлены и сроки охоты на водоплавающую, болотно-луговую, боровую, степную, полевую дичь с подружейными собаками и разрешен отлов волка петлями в целях регулирования его численности.

Дополнительную информацию и консультации томичи могут получить в департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области (Томск, пр. Кирова, 14), по телефонам: 8 (3822) 90-30-37, 90-30-38, 90-30-41, по электронной почте: dep-orkhto@tomsk.gov.ru, dor.tomsk@yandex.ru.