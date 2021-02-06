Томскую УК наказали за сход с крыши снега на несовершеннолетних томичей

В выходные в Томске ожидаются плюсовые температуры, поэтому УК активно убирают снег с крыш. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент ЖКХ и госжилнадзора Томской области оштрафовал директора управляющей компании за сход неубранного с крыши снега на несовершеннолетних томичей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Инцидент произошел в Томске в конце 2020 года. В отношении директора УК, не убравшей снег с многоэтажки, прокуратурой было открыто административное дело по статье «Нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами».

Директор управляющей компании признан виновным в ненадлежащей уборке снега с крыши многоквартирного дома, ему назначен штраф в 50 тыс. рублей.

- В наступающие выходные в Томской области ожидаются плюсовые температуры воздуха. Чтобы не допустить схода снега и наледи, руководители УК должны оперативно очистить крыши и козырьки многоквартирных домов — это их прямая обязанность, — подчеркнул замначальника регионального департамента ЖКХ и госжилнадзора Чингис Цыренжапов.

Также он отмети, что в противном случае директора нерадивых УК могут быть привлечены к предусмотренной законом ответственности.