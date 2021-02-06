С 8 февраля после зимних каникул в университетах Томска начинается второй семестр

Томские вузы будут учиться в смешанном формате, но при ухудшении эпидситуации готовы вернуться на удаленку. Фото: пресс-служба ТПУ

С 8 февраля 2021 года вузы, подведомственные Минобрнауки РФ, возвращаются к традиционному формату обучения. Приказ об этом министр Валерий Фальков подписал еще в конце января. Документ вступает в силу 7 февраля, однако новый семестр начнется с понедельника.

Напомним, дистанционное обучение в российских университетах начали вводить минувшей осенью на фоне второй волны пандемии COVID-19. Возвращение к очному обучению должно быть реализовано с профилактическими мерами, рекомендованными Роспотребнадзором, подчеркнули в министерстве. Эти требования включают термометрию бесконтактным способом на входе в корпуса, обработку рук антисептическими средствами, обеспечение студентов и сотрудников университета индивидуальными средствами защиты органов дыхания, дезинфекционные мероприятия и др.

Ранее замгубернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова отметила, что «в Томской области наметилась позитивная динамика, но необходимо продолжить соблюдение комплекса профилактических правил, нацеленных на снижения риска заражения COVID-19». Это касается и обеспечения условий для самоизоляции студентов из других стран, которым по прибытии Роспотребнадзор предписывает прохождение карантина.

По информации вузовских пресс-служб, томские университеты готовы приступить к занятиям с 8 февраля в очном формате с применением дистанционных образовательных технологий (такую форму обучения именуют смешанной или гибридной). В первую очередь к привычному очному формату вернутся практические занятия и лабораторные работы. У студентов, находящихся вне территории кампуса, будет возможность подключиться к занятиям дистанционно. В дистанционном формате пока в основном останутся и лекции. Каждый вуз вправе использовать различные технологии обучения.