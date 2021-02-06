До - 5: в Томскую область приходит потепление

На дорогах местами гололедица. Фото: Ксения Высотина

По данным регионального гидрометцентра, по Томску ожидается переменная облачность. Ночью и днем местами небольшой снег. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -12…-17°С, при прояснениях до -23°С.Температура днем 0…-5°С

По области днем небольшой, местами умеренный снег, по крайнему востоку без существенных осадков, ночью и утром местами изморозь. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -12…-17°С, при прояснениях до -23°С. Температура днем 0…-5°С, местами до -10°С. На дорогах местами гололедица.