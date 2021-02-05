Томичи смогут увидеть всю правду о масштабе преступлений нацистов во времена Второй мировой войны

На выставке можно будет увидеть документы и фотографии по всем оккупированным территориям.

Томичи смогут посетить всероссийскую выставку архивных документов «Без срока давности», она расскажет о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Выставка состоится в понедельник, 8 февраля, в 16 часов во Дворце народного творчества «Авангард» по адресу ул. Бела Куна, 20. Она расскажет не только о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны, но и о преступлениях нацистов.

По словам организаторов, будут представлены уникальные архивные документы, которые были рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», с целью сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне и памяти о подвиге советского народа.

Также говорится, что в ходе этой масштабной работы было найдено и систематизировано 7000 архивных документов, свидетельствующих о геноциде советского народа. На выставке можно будет увидеть документы и фотографии по всем оккупированным территориям.

Позднее выставку планируют разместить томские вузы, а после экспозиция побывает во всех муниципалитетах региона.

Интересно, что выбор даты – 8 февраля, обусловлен тем, что именно в этот день 75 лет назад, была произнесена вступительная речь Главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге. Из этой речи мир впервые узнал о масштабе преступлений нацистов против мирного населения на советской территории

Выставка будет работать в центральном фойе «Авангарда» до 27 февраля включительно с 9 до 18 часов, телефон для записи: 8 (3822) 644-320. Также будет доступна прямая трансляция открытия по ссылке.