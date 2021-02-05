Для лечения томичей с инсультом ОКБ закупила оборудование на 86 млн рублей

Курение, неправильное питание и регулярные стрессы повышают риск появления инсульта.

Оборудование для лечения и реабилитации пациентов с инсультом закуплено по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». На это было потрачено 86 млн рублей. Медицинские аппараты поступили в Томскую ОКБ, где находятся наиболее тяжелые пациенты из всех районов области, сообщает пресс-служба администрации региона.

– В 2020 году в Региональный сосудистый центр (РСЦ) Томской областной клинической больницы поступили реабилитационная беговая дорожка с биологически обратной связью и системой статической разгрузки, комплексы для транскраниальной магнитной стимуляции и кинезотерапии, а также роботизированные велоэргометры, – говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование используют в неврологическом отделении РСЦ для реабилитации пациентов в острейшем и остром периодах инсульта. За 2020 год лечение получили 2 515 человек.

– Ежегодно в России регистрируется до 450 тысяч случаев этого заболевания. Ситуация острая и в томском регионе. Пациенты с инсультами чаще поступают к нам из областного центра, здесь наибольшая плотность населения, – сообщила руководитель РСЦ Лариса Алексеева.

Также она напомнила томичам основные факторы риска появления инсульта: курение, избыточная масса тела, низкая физическая активность, неправильное питание, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарный диабет, избыточное потребление алкоголя, регулярные стрессы.