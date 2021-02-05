Директор томской строительной компании, допустивший гибель работника, признан виновным

В 2018 году на сотрудника осыпался грунт при работе в котловане. Фото: Сергей ГАПОН

Кировский районный суд г. Томска признал 40-летнего жителя областного центра виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободны условно, сообщает прокуратура региона.

Установлено, что мужчина являлся директором строительной компании и не обеспечил безопасные условия работы. Напомним, один из сотрудников организации погиб под осыпавшимся грунтом, когда проводил работы по прокладке водопроводной трубы в селе Тимирязевское.

Отмечается, что подсудимый признал свою вину в полном объеме, раскаялся в содеянном и оказал материальную помощь семье погибшего.

– С учетом позиции подсудимого, отсутствия у него других судимостей и положительных характеристик его личности суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, – добавляется в сообщении прокуратуры.

Приговор в законную силу пока не вступил.