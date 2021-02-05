Коронавирус в Томске: +91 новый случай заражения

В России за сутки выявили 16 688 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 5 февраля, в Томской области выявлен 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 28 690 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 16 688 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 527 пациентов скончались, 23 582 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 3 934 606 человек, 75 732 скончались, 3 413 495 выздоровели.