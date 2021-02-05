Томские рыбаки смогут сдавать излишки улова на промпереработку

Новую редакцию закона Минсельхоз планирует утвердить в первом квартале 2021 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минсельхоз РФ включил Томскую область в перечень «пилотных регионов», где рыболовы-любители смогут на законных основаниях продавать выловленную рыбу, — сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.

Согласно официальной информации, изменения внесены в Правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Новую редакцию Минсельхоз планирует утвердить в первом квартале 2021 года. Поправки в документ также разрешат любителям ловить рыбу на озерах сетью (до 30 м) и фитилем (до 2 м).

«Рыбная отрасль обеспечивает трудовую занятость промысловиков и вносит вклад в продовольственную безопасность региона. Объем вылова в Томской области в 2020 году вырос на 14 процентов и составил 3,6 тысячи тонн. А с 2015-го — за время действия госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса — увеличился на 61 процент», — говорит Андрей Кнорр, заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию.

Вице-губернатор уточнил, что тенденция сохраняется и в этом году: в январе томским рыбопромышленникам выделены квоты на вылов почти 4,2 тыс. тонн рыбы — это на 16% больше, чем год назад.