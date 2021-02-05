По муниципальному проекту «Дом за рубль» в Томске выставлены на торги еще четыре объекта

Основная цель программы «Дом за рубль» – воссоздание в Томске объектов деревянного зодчества. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В рамках муниципального проекта «Дом за рубль» 8 февраля в Томске пройдут очередные торги, на которые выставлены четыре объекта. Кроме того, в первом квартале 2021 года потенциальным инвесторам будет предложено еще шесть зданий.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время в работе находится 35 объектов. Уже завершено восстановление пяти домов, на 14 объектах ведутся ремонтно-восстановительные работы, по остальным готовится проектная документация.

Напомним, в сентябре 2016 года по результатам торгов был заключен первый договор в рамках городского проекта «Дом за рубль». Первый восстановленный дом по ул. Пушкина, 5, был введен в эксплуатацию в декабре 2018-го инвестором Сергеем Калугиным.

По программе «Дом за рубль» инвесторы получают возможность взять в аренду сроком на 49 лет объекты деревянного зодчества. После их восстановления арендная плата устанавливается в символическом размере – один рубль в год. Проект стал одним из первых подобных в России.

Вчера, 4 февраля, и. о. мэра Томска Михаила Ратнер провел выездное совещание на объектах, которые восстанавливаются в рамках проекта «Дом за рубль».

На площадке по ул. Савиных, 10а, находится памятник регионального значения, за восстановление которого взялся томский предприниматель Алексей Будников. По его словам, работы планируется завершить уже через полгода.

Продолжается процесс возрождения деревянной усадьбы по ул. Тверской, 66 и 66а. В нее входят памятник федерального значения (знаменитый дом с грифоном) и одноэтажный дом, относящийся к фоновой застройке. Инвестор Александр Беликов пояснил, что после восстановления здесь будет организовано досуговое пространство.

Восстановление дома по ул. Октябрьской, 30, инвестор Евгений Калугин закончил в 2020 прошлого года. 90% стен были сохранены, в помещения подведены все коммуникации. Дом выкрашен в первоначальный светло-голубой цвет, на окнах и карнизах здания размещены элементы декора.

И. о. мэра отметил, что программа «Дом за рубль» дает кумулятивный эффект. Старинные здания обретают вторую жизнь без бюджетных затрат, кроме того, на объектах появляются новые рабочие места, что опосредованно приводит к увеличению налогооблагаемой базы города.