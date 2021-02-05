Томичам на заметку: эксперт советует, как помочь смартфону дожить без подзарядки до вечера

При использовании Wi-Fi тратится меньше энергии, чем при передаче сигнала через сотовые сети.

Если активно пользоваться телефоном, он быстро разряжается. Чтобы помочь неновому гаджету дожить без подзарядки до вечера, стоит соблюдать ряд правил, о которых рассказал агентству «Прайм» эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

– Если у вас Android-смартфон одно- или двухлетней давности, проверьте частоту обновления экрана. Обновление на частоте 120 или 90 герц приятнее глазу при скроллинге ленты, но заметно быстрее сажает батарею. Включите 60 герц и максимально снизьте разрешение. Это существенно влияет на время работы, – советует эксперт. – Также можно отказаться от автояркости и использовать черные обои и темную тему оформления, если на вашем смартфоне OLED-экран.

Не стоит забывать о том, что при плохом приеме сотовой связи смартфон тратит больше энергии. Специалист рекомендует по возможности использовать Wi-Fi: так тратится намного меньше энергии, чем при передаче сигнала через сотовые сети.

– Включите функции звонков и SMS через Wi-Fi-соединение (на Android функция называется «Звонки через Wi-Fi», на iOS – «Вызовы через Wi-Fi»). С их помощью смартфон будет осуществлять обычные голосовые звонки и отправлять SMS не через сотовую сеть, а через местный Wi-Fi. Так качество связи будет лучше, а расход энергии – меньше, – говорит В. Гриценко.

Есть и другие способы экономить заряд, например, отключить передачу данных через 4G/LTE, оставив 3G; отключить автоматическую синхронизацию приложений; отключить от смартфона смарт-часы и фитнес-трекеры.

В случае с частыми уведомлениями от приложений эксперт советует отключить их и вывести смартфон из беззвучного режима, чтобы вибромотор не тратил лишнюю энергию.

Наконец, стоит помнить: видеозвонки, видеосъемка и фото на камеру, 3D-игры, а также рендеринг видео (процесс преобразования трехмерной модели в плоское изображение) разряжают аккумулятор сильнее всего. Отказ от частого использования этих программ поможет сохранить заряд телефона до вечера.