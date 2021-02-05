Семья из Томска лишилась более 4 млн рублей из-за телефонного звонка

Не спешите выполнять инструкции, которые вы получаете от незнакомцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть УМВД по Томской области обратился 64-летний томич и рассказал, что месяц назад ему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков, после чего мужчина лишился более 4 млн рублей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

Томич рассказал, что "сотрудник банка" сообщил о срочной необходимости обезопасить и застраховать имеющиеся у мужчины финансовые счета. Для этого, по словам звонившего, необходимо снять денежные средства и через терминал зачислить их на номер карты, который ему продиктуют. Мужчина, пытаясь обезопасить свои накопления, стал следовать инструкциям лжесотрудника банка.

Он отправился к банкомату, снял со счетов имеющиеся денежные средства и совершил несколько переводов на сумму около 1 800 000 рублей на указанные реквизиты.

Через некоторое время томичу снова поступил звонок от лжесотрудников. Звонившие сообщили, что денежные средства мужчины вновь в опасности, сторонние лица пытаются оформить на его имя кредиты, и в данное время он находится на «красной линии».

Чтобы не лишиться сбережений, ему необходимо незамедлительно принять меры, а именно проследовать в отделение банка оформить там кредитную карту и перевести денежные средства на безопасные счета, которые ему продиктуют. Оформив на себя, а также на членов своей семьи пять кредитов, мужчина совершил несколько переводов на указанные незнакомцем счета. Общая сумма ущерба составила более 4 600 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Мы напоминаем, что сотрудники финансовых учреждений не запрашивают по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа к счетам, а также не просят перевести деньги на безопасные счета. Будьте бдительны!