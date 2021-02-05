Возгорание в пустой квартире: ночью спасатели потушили в Томске 2 пожара

В пустой квартире на Киевской, по предварительным данным, причиной пожара стал оставленный включенным электроприбор.

За ночь на 5 февраля из горящих помещений спасатели эвакуировали 11 человек. Пожары произошли в Томске в двух домах на Иркутском тракте и ул. Киевской.

- На пульт оперативного дежурного сигнал о происшествии в одной из квартир девятиэтажного дома на Иркутском тракте, 83 поступил в 2.21, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области. На момент прибытия первого подразделения шел густой дым из подъезда. Пожарными по лестничным маршам были эвакуированы 2 человека. Ликвидировать огонь удалось в 2:55. В результате в бытовом помещении на 1 этаже (с отдельным выходом на улицу) сгорели резиновые шины, вещи, закоптились стены в подъезде. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Другой пожар произошел в квартире дома по ул. Киевской, 89. На момент прибытия спасателей из однокомнатной квартиры шел дым, было задымление в подъезде. В квартире никого не было (хозяйка находится в больнице). Возгорание потушено соседями до прибытия пожарных (имелся ключ от квартиры). Из подъезда было эвакуировано 9 человек. В результате возгорания в комнате на металлической кровати обгорел матрас. По предварительным данным, причиной пожара стал оставленный включенным электроприбор.