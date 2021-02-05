Победителя назовут завтра: Томск участвует в финале конкурса «Столица «Тотального диктанта»

Сибирские Афины теперь претендуют еще и на звание столицы «Тотального диктанта» 2021 года. Фото: totaldict.ru Фото: totaldict.ru

В субботу, 6 февраля, состоится финал конкурса «Столица «Тотального диктанта». Напомним, в шорт-лист вошли Томск и еще пять российских городов – Якутск, Рязань, Ярославль, Салехард, Саранск.

Выбор столицы диктанта состоял из двух этапов. С конца октября 2020 года прошел прием заявок от желающих городов-участников, а с 10 по 24 ноября на официальном сайте проекта totaldict.ru было запущено голосование, где каждый мог выбрать будущую столицу акции. В отборе также принимали участие Волгоград, Ижевск, Калининград, Майкоп, Берлин (Германия), Нур-Султан (Казахстан) и Стамбул (Турция).

На последнем этапе разыгралась нешуточная борьба за пятое-шестое место: разрыв между Томском и Саранском сократился до четырех голосов.

«Организационный комитет выступил с предложением пригласить в финал сразу шесть городов, поскольку оба претендента показали практически одинаковый результат и высокий уровень упорства в борьбе», – прокомментировала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Город-победитель станет известен завтра на конференции «Тотального диктанта» в Москве. По условиям конкурса, 10 апреля на главной площадке всемирной акции автор диктанта лично прочитает свой текст, а из специальной студии будет транслироваться онлайн-марафон. Окончательное решение о том, какой город станет столицей

«Тотального диктанта», примет жюри, в состав которого вошли писатель Дмитрий Глуховский (автор текста «Тотального диктанта – 2021»), музыкант Диана Арбенина, главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев и другие.

В 2021 году «Тотальный диктант» пройдет с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества.