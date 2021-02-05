Томичам о вакцине: завершены исследования препарата «ЭпиВакКорона»

Завершены клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на добровольцах старше 60 лет, по словам ученых, никаких сильных побочных реакций у людей не выявлено.

Иммунитет к коронавирусу от вакцины "ЭпиВакКорона", как ожидают разработчики, будет сохраняться в течение года после прививки, сообщила московским журналистам на пресс-конференции в четверг исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ "Вектор" Татьяна Непомнящих.

Она отметила, что завершены клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" на добровольцах старше 60 лет, никаких сильных побочных реакций не выявлено.

- Несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+. Как известно, в случае с COVID-19 это наиболее уязвимая категория граждан, которых нужно защищать в первую очередь, - сказала, в частности, Непомнящих. - Мы получили положительные результаты, вакцина легко переносилась, не было сильных нежелательных явлений.

По ее словам, добиться таких хороших результатов помог накопленный центром "Вектор" опыт. "Это не первая вакцина на пептидной технологии. Ранее нами была зарегистрирована вакцина "ЭпиВакЭбола", тоже созданная на этой основе", - добавила Татьяна Непомнящих.