Дело томского мэра: Иван Кляйн госпитализирован в НИИ онкологии

Отстраненный от должности мэра Томска Иван Кляйн в течение недели не мог попасть в больницу на операцию несмотря на показания.

Медики в четверг вечером госпитализировали отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна, сообщила его адвокат Марина Вихлянцева.

Ранее мы сообщали, что отстраненный от должности мэра Томска Иван Кляйн в течение недели не может попасть в больницу на операцию, потому что УФСИН постоянно переносит дату хирургического вмешательства. Во вторник, 2 февраля, СК сообщил, что завершено расследование дела в отношении Кляйна.

Как отметили адвокаты, факт госпитализации будет уточнен сегодня.

- Очень бы хотелось, чтобы это общественное негодование дошло до адресата и больного человека привезли на лечение, которое ему необходимо. Но в реальности этого лечения нам бы тоже завтра хотелось убедиться: он помещен туда не для того, чтобы отчитаться, что это произошло, а для того, чтобы обследование и лечение были проведены, – уточнила адвокат.

В УФСИН по Томской области информацию о госпитализации Ивана Кляйна обещали прокомментировать позже.

Напомним, три уголовных дела возбуждено в отношении временно отстраненного от должности мэра – два по обвинению в превышении полномочий, одно – за незаконное предпринимательство, позже их объединили в одно производство. В середине ноября 2020 года Кляйн был заключен под стражу, его арест продлен до 13 марта.