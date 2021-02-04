Благодаря космическим снимкам в Томской области обнаружили незаконные свалки

Свалки обнаружены на муниципальных землях в Кривошеинском районе Томской области.

Инспекторы управления Россельхознадзора по Томской области изучали космически снимки и карты окрестностей Кривошеинского района и обнаружили две несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов. Администрации района уже выдано предостережение, сообщается на сайте ведомства.

– В ходе обследования на земельных участках сельскохозяйственного назначения, права собственности на которые не разграничено, выявлены 2 несанкционированные свалки ТКО общей площадью 1091 кв. м, расположенных в окр. д. Егорово и д. Рыбалово Кривошеинского района, – уточняется в сообщении.

Т.к. данные земельные участки не находятся в собственности или под арендой, Россельхознадзор выдал предостережение о недопустимости нарушения земельного законодательства администрации Кривошеинского района. Если власти на устранят свалки в летний период, будет проведена внеплановая проверка.