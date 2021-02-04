Два автомобиля и грузовик столкнулись на дороге под Томском

Водитель одного из автомобилей не справился с управлением во время обгона грузовика. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сегодня, 4 февраля, около 12:00 на 13 километре «объездной дороги к г. Томску» между с. Петрово и с. Дзержинское произошло столкновение трех транспортных средств: легковых автомобилей Toyota Carina и Hyundai Tucson и грузового Scania. В результате происшествия два человека оказались в больнице, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Tucson, 1981 года рождения, двигаясь со стороны с. Зоркальцево в сторону города Томска, совершая маневр обгона попутно двигавшегося автомобиля Scania, выехал на встречную полосу движения, где не справился с управлением и допустил наезд на барьерное ограждение, после чего столкнулся со встречным автомобилем Toyota Carina, а также автомобилем Scania, – говорится в сообщении в ведомства.

Уточняется, что водитель Hyundai Tucson и девушка-пассажир Toyota Carina с травмами доставлены в медицинское учреждение. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.