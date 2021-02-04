Более 680 тысяч обращений поступило от томичей на «горячую линию» облздрава за 2020 год

Сейчас томичи в основном задают вопросы о ценах и наличии лекарств, а также о вакцинации от COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники регионального центра медицинской и фармацевтической информации ответили на 681 070 обращений от томичей, которые поступали на горячую линию департамента здравоохранения. Операторы консультировали жителей по профилактике COVID-19, помогали вызвать врача, разместить в обсерватор, организовать профильную медпомощь и т.п., сообщает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, круглосуточная многоканальная «горячая линия» по COVID-19 была развернута в марте 2020 года по распоряжению губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Помимо специалистов центра информации, операторами работали студенты-медики и врачи, вышедшие на пенсию. Максимальное число обращений, до 4 тысяч в день, поступало в период начала пандемии, а также на пике ее второй волны.

– Сегодня мы принимаем в среднем 1200-1300 звонков в сутки. Накал обращений по СOVID-19 спадает, преобладают вопросы о стоимости и наличии лекарственных препаратов в аптеках, о работе медицинских организаций. Популярной темой стала и вакцинация от COVID-19, которая набирает обороты и вызывает очень большой интерес у томичей и жителей других территорий, – прокомментировала руководитель регионального центра медицинской и фармацевтической информации Томской области Светлана Малахова.

Отметим, что в декабре на базе колл-центра заработал единый федеральный номер 122, который был создан для обработки звонков. «Горячая линия» департамента здравоохранения также продолжает свою работу по номерам: 516-616 и 8-800-350-8850.